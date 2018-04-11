〈北部〉「自由時代」攝影師開展 葉菊蘭尋鄭南榕身影

2018-04-11

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕從一九八六年鄭南榕衝撞國民黨體制要求解嚴、在台灣各地舉行二二八紀念活動，到鄭南榕自焚出殯，葉菊蘭和女兒含淚送最後一程，攝影師宋隆泉都在一旁記錄歷史畫面，張張都是台灣民主化運動血淚。葉菊蘭昨到宜蘭參觀「宋隆泉攝影展」，在作品中回憶當時的鄭南榕、尋找鄭南榕身影。

宋隆泉為「老闆娘」導覽作品

宋隆泉的「愛．戀台灣攝影展」昨天是最後一天，他曾在鄭南榕創辦的「自由時代」周刊擔任攝影，現在是記錄台灣攝影工作室攝影師。鄭南榕遺孀、台灣觀光協會會長葉菊蘭，昨日特地到宜蘭縣文化局參觀攝影展，宋隆泉也為「老闆娘」葉菊蘭導覽每件作品。

鄭彎腰鞠躬照 葉菊蘭感慨

宋隆泉一九八六年加入「噶瑪蘭雜誌」，第一張作品就是當年五月十九日，鄭南榕等人發起的「五一九取消戒嚴，綠色行動」，在台北龍山寺靜坐，要求政府解除戒嚴；宋從鐵欄後方拍攝，畫面就像戒嚴時期，台灣人民被牢籠禁錮般，引人深思。

一九八七年，鄭南榕在台灣各地舉行二二八紀念活動。在台南場的時候，宋隆泉回憶，當時他爬上爬下拍照被鄭南榕看到，鄭找人問他要不要到自由時代工作，從那一年就開始在鄭南榕的雜誌社擔任攝影。

攝影展中，有一張是一九八七年二月二十六日，鄭南榕在嘉義市舉辦二二八紀念活動時的照片，鄭南榕腳前擺了一朵花、九十度彎腰，深深一鞠躬。葉菊蘭在這張照片前駐足許久，她感慨地說，第一次看到這張照片就掉淚，心裡一直想著，為什麼是鄭南榕要道歉？是為他們這些後輩太慢為二二八平反而道歉嗎？

鄭南榕離世已二十九年，葉菊蘭在這些照片中，回憶當時的鄭南榕，尋找鄭南榕身影。她說，鄭南榕其實很少出現在照片中，辦活動不是站在最前面，就是站在最後面，這樣才能掌握整體狀況。她還調侃宋隆泉說：「怎麼沒有放張鄭南榕帥一點的照片。」