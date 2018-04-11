〈北部〉移動式遊具意外 家長籲立法規範

2018-04-11

SOGO飛天椅失速 造成兒童摔傷

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市遠東SOGO巨城館，日前發生戶外遊樂設施「飛天椅」突然失速，造成一名兒童摔傷，昨天受傷孩童的家長由律師陪同呼籲儘速立法，規範遍及全台夜市、商場、活動場地的「移動式遊具」，避免意外重演。

律師：移動式遊具遍全台 卻無法可管

律師連郁婷表示，這次事件並非個案，飛天椅廠商提供的卡丁車，也發生過火燒車意外，該廠商提供的遊具遍及全台，但這種「移動式遊具」，中央與地方政府，一直都無法可管，呼籲內政部啟動檢討措施，儘速提出立法版本，詳細訂定「移動式遊具」的檢驗、保養、操作人員培訓等規範，以確保安全。

在修法之前，新竹縣、市政府應該積極研擬方案，避免類似意外再發生。

SOGO：贊同立法 可作為稽查依據

遠東SOGO巨城館表示，事發當下立即派員協助叫車、迅速先將傷者送醫，並前往慰問關心，隔天請遊樂設施業者通知保險公司出險，並協同業者於館內當面向家長道歉並表達負責理賠立場。八日公司再告知，隨時可啟動理賠。

至於受傷孩童家長與委任律師訴求主管機關應對「移動式遊具」立法規範，公司贊同，認為將可作為今後稽查的具體參考依據。

受傷孩童的家長昨天也由律師陪同，前往新竹地檢署告發，律師邱顯智表示，希望檢方介入調查這起意外，釐清責任歸屬，查明是否有不法。