〈北部〉綠營禮讓參選 徐定禎誓言改變苗栗

2018-04-11

站台者有藍有綠和無黨籍

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣頭份市長徐定禎，昨天宣布參選下屆苗栗縣長，出席站台者，有藍有綠；徐定禎強調，有自信讓發展停滯許久的苗栗「動起來」，且施政不分藍綠，帶領鄉親找回身為苗栗人的尊嚴與光榮。

徐定禎：要讓苗栗動起來

出席者，民進黨籍部分，有立委鍾孔炤、行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、縣黨部主委杜文卿、縣議員陳春暖、羅貴星、謝芳紋、陳光軒、詹運喜；國民黨部分，有前國大代表陳運棟、縣議長游忠鈿妻子張淑芬。

無黨籍部分，有苗栗市長邱炳坤、竹南鎮長康世明、前立委康世儒、縣議員胡忠勇、羅雪珠、黃聲全，及前國策顧問李喬、苗栗縣小英之友會理事長李守雄等。

吳宜臻：挺徐定禎 翻轉苗栗

民進黨中央決定禮讓前，吳宜臻也表態願意再度承擔，如今披掛上陣者雖不是她，但她昨天疾呼「支持宜臻，請支持徐定禎」，強調唯有團結，才能翻轉苗栗。杜文卿說，黨中央已決定與徐定禎合作，「相信一定能拿下縣長寶座！」

國民黨張淑芬：身為表嫂 親情難斷

游忠鈿是徐定禎的表哥，張淑芬昨天以表嫂身分出席；她說，許多藍、綠或無黨的好友相挺，親情難斷，她更要替徐定禎加油。

徐定禎表示，感謝民進黨禮讓與吳宜臻寬大胸襟，讓他有機會改變苗栗；他坦言自身理念是中間偏綠，但施政不分藍綠、只要對的就去做。

徐定禎說，過去百年台灣燈會、一○一年雙十國慶、世界三大男高音演唱等，讓鄉親以身為苗栗人為榮，但近三年來，苗栗縣政推動幾乎停滯，執政者應該想辦法，而非縮福利、停建設。

徐定禎舉苗縣府高鐵特定區等縣有地標售為例，他有地政專長與資源，一定可以解決「怎麼可能賣不掉？」他另提出與新竹市、台中市合作，推動苗北、苗南軌道建設；恢復學童免費營養午餐等政策。

縣長徐耀昌：人人都有參選權利

已獲國民黨徵召尋求連任的苗栗縣長徐耀昌，對於徐定禎宣布參選，表示民主社會，人人都有參選的權利，他沒有特別看法。

不過，徐耀昌說，學童營養午餐部分，起初也是苗縣府、家長各負擔一半，但中央審計處於一○五年三月十一日來函，要求再檢討非必要支出，縣府透過教育處徵詢家長意見，七成同意自費，才取消。但對於弱勢、特殊境遇兒童，縣府仍全額補助，一年預算達六千八百萬元。縣府團隊歷經三年開源節流，才有廿六億元結餘，認為徐定禎是「竹篙逗菜刀，外行人說外行話」。

國民黨縣黨部：了解出席黨員原由

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川說，張淑芬因是徐定禎表嫂，已有先告知；陳運棟部分，則將請頭份市黨部詢問了解，再做後續處分。