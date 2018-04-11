〈北部〉《桃園》樹木自治條例 最快6月上路

2018-04-11

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園護樹陣線等護樹團體去年數度到市府陳情，要求農業局訂定護樹自治條例，被以「中央已立法」為由拒絕。市議員范綱祥昨天質詢抨擊農業局此舉恐有推託之嫌，也違背市長鄭文燦的承諾；農業局長郭承泉答詢表示，已決定訂定「桃園市樹木保護自治條例」，最快六月能公布上路。

護樹團體在多次陳情中指出，六都中除了台南外，其他四都均將受保護樹木的樹齡訂為五十年，樹胸高直徑也只有八十至九十公分，但桃園卻限制樹齡須達一百年、樹胸高直徑一百五十公分。

農業局當時回應說，中央已公布「森林以外之樹木普查方法及受保護樹木認定標準」，因中央標準較嚴謹、完備，為了不要疊床架屋，決定不再另訂地方自治條例；范綱祥認為，這樣的說法令人無法接受，且鄭文燦也曾承諾要普查桃園市樹木，並訂定自治條例，農業局不該宣告棄守。

郭承泉說，雖然先前曾宣布不另訂自治條例，但與市長鄭文燦幾經開會討論，最終決定從善如流，將擬定樹保自治條例，樹齡限制會下修到五十年，樹胸徑及樹圍也修正到六十公分至二百五十公分不等，並會以最快速度送法規會，最快可望六月通過。

桃園護樹陣線召集人吳凱琳獲悉後表示，市府的改變值得肯定，但希望能開放公民團體參與討論細節，並採納各團體的實際意見，「好事不能只做一半」。