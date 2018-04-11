〈北部〉《桃園》農博挨批燒錢 鄭文燦：效益比台北花博大

2018-04-11

2年8.5億與花博130億元 本益比更大

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園農業博覽會正熱鬧進行，但昨多名國民黨市議員質詢農業局時，重砲抨擊市府斥資八．五億元燒錢辦農博，還大力動員派車、送紀念品，卻看不到衝人次場面以外的實質效益；對此，市長鄭文燦昨晚透過新聞稿回擊指出，對比台北花博花費高達一百三十億元，農博可說是「本益比最大的大型活動」，超越台灣同類型活動，也獲得農委會主委林聰賢盛讚。

議員：供5萬8千名額專車參訪 批政策買票

市府指出，去年農博花了三．七二億元，今年因規模擴大提高到四．七八億元，其中環境教育交通專車，為邀請議員（每席四輛）、里長（每人二輛）與社區發展協會（各一輛）組團前往參觀，共有五萬八九二○個搭乘名額，並發送農博環保提袋、米乖乖及餐盒，但不強制參與。

市議員黃婉如、劉茂群抨擊說，農博的交通車、接駁車花費近六千萬元，安排全市五○四個里、二百六十三個社區發展協會及民代、各級學校組團搭乘專車前往，且均享有餐盒、紀念品與免費導覽，一般市民卻只能在假日到區公所排隊搭乘免費接駁車前往，如此的區別根本是政策買票。

議員再批 展出內容與去年大同小異

市議員萬美玲、魯明哲也說，許多民眾到了會場只是跟景點拍照，還反映展出內容與去年似乎大同小異，認為市府辦大型活動應該做出實際效益，而不只是大舉動員衝人次。

市議員林政賢也說，二○一三年為期四個月的雲林農博才花四．五億元，且有每張門票二百元的收益，而桃園農博採免費入場，如此花費等同每個市民早已付出四百多元；市議員舒翠玲也質疑市府人力在此期間都投入農博，要怎麼執行正常業務？

斥少數人立場不同 鄭：不應扭曲為綁樁

鄭文燦對此回應說，農博是優質的環境教育場所，接待各界參訪團是常態，少數人基於立場不同，把「地方盛事、地方參與」的精神扭曲為選舉綁樁，實不足取。

指內容大變身 鄭文燦願親自向議員導覽

鄭文燦表示，農博有六大主題展區、廿五個展館、四個市集、三百場活動，也結合社區小旅行，跟去年相比根本是「大變身」，令眾多遊客驚艷，說兩年都一樣的人，根本是被政治立場蒙蔽眼睛，但很歡迎還不了解的議員可以來看一看，他願意親自解說導覽，相信會完全改觀。

農業局長郭承泉也補充說，農博位於公有地上的場館設施將保留做為環教場所，其餘設施未來可研議後續利用辦法，且今年也與青年農民合作，協助行銷。