〈北部〉傳徵召劉曉玫選花縣長 民進黨引反彈

2018-04-10

臉書被解讀為許傳盛抱屈 蕭美琴︰沒意見

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨中央選對會傳出將在十一日正式徵召花蓮縣議員劉曉玫出馬擔任縣長參選人，消息曝光，地方發出反彈聲音，縣議員莊枝財昨砲轟，當初開協調會，地方黨公職共識就是支持許傳盛，如今中央完全不尊重地方意見，說什麼派系、性別考量，「是把我們裝肖ㄟ，花蓮人可以被這樣派系交換的嗎？」而立委蕭美琴也在臉書寫下：「善良的人最容易被欺負，這是最讓人無力的時候」，被外界解讀是為許傳盛抱屈，蕭美琴對這樣的解讀回應表示：「沒有意見」。

莊枝財批不尊重地方 傅國淵挺中央籲團結

在花蓮已擔任三屆縣議員的莊枝財率先開砲，他說，過去中央選對會到地方二次開會，多數黨公職的共識就是推許傳盛出來選，如今中央推翻地方共識，自己決定，這要地方怎麼吞的下這口氣？雖然許的民調目前落後許多，但許是台大社會系畢業，擔任社會局長、觀光局長達二十多年，無論是學、經歷都遠遠大勝國民黨的對手，加上為人正派、誠懇，又是鳳林在地客家人，只要努力、勤跑基層，相信一定可以翻轉選情，打敗徐榛蔚。

「已經快被氣到中風」！莊枝財說，從中央準備徵召劉曉玫的消息曝光後，很多支持者都打來詢問，質疑當初不是都要許出來選，現在竟然傳出因為要派系平衡、性別平衡的理由，認為中央這樣很不尊重花蓮。莊枝財強調，很多黨公職都認為不被尊重到，他強調，最後還是會尊重黨中央的決定，只是不吐不快。

支持劉曉玫、且已表態參選縣議員的花蓮市民代表傅國淵說，過去民進黨在縣長選舉這塊，常常是找空降、沒有在地長期耕耘的人士回來參選，劉曉玫在花蓮擔任民代二十多年，深根地方，他認為黨內應該團結支持劉曉玫，讓在地花蓮人可以出頭。劉曉玫則說，這是一場非常艱困的選戰，無論徵召結果是誰，都需要眾志成城、團結一致。

而蕭美琴臉書在七日晚上十一點多，也就是傳出劉曉玫即將代表民進黨參選縣長的消息流出後，寫下：「有些時候的狀況會讓人覺得怎麼努力都沒用，然後善良的人最容易被欺負，這是最讓人無力的時候。」外界解讀是不滿選對會的決定，幫許傳盛抱屈，記者詢問蕭美琴的看法，她回應說：「沒有意見」。