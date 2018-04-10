〈北部〉前進曼谷創新工藝展 作品飄「原味」

2018-04-10

檳榔纖維飾品 驚艷全場

〔記者花孟璟／花蓮報導〕產品匯集包括台灣玉飾品、金工及時尚皮雕皮件、染織作品，來自花蓮在地的品牌DART Taiwan，由東華大學藝術創意學系輔導，四月到泰國曼谷參加國際創新工藝展，希望把產品「南向」推進東南亞市場，其中來自光復鄉露娜伊工作室的阿美族藝術家林玉蘭，以檳榔纖維創作的手工飾品成為展場亮點，也讓東南亞參展民眾看了很有親切感！

二○一二年起在泰國舉辦的「曼谷國際創新工藝展」（CRAFTS BANGKOK 2018, IICF），由泰國國際工藝推廣中心主辦，今年邁入第七屆，吸引各國藝術家及工作室等團隊參展，是眾多國際藝品買家、收藏家及盤商、經銷商每年必訪盛會，領南亞地區文化創意產業風騷。

今年展覽主題「當代生活中的工藝」，花蓮也由國立東華大學藝術創意學系教授萬煜瑤，與花蓮地區的輔導藝術家、工作室團隊，共同發表「DART Taiwan」產品品牌，系列產品包羅萬象，其中，三千年前就隨著先民貿易到南亞文化圈的「台灣玉」，也由新一代藝術家發展成創意飾品、金工銀飾，另外，也有時尚皮件、提包、天然染編織與手作陶藝等，呈現濃郁的台灣文化色彩及工藝表現。

首度參展的光復鄉「露娜伊工作室」，負責人阿美族藝術家林玉蘭說，她從事檳榔纖維、阿美陶創作已十多年，她以傳統的阿美族意象創作胸針及帽子、小陶壺飾品，尤其檳榔也能變藝術品，很高興各地買家表達興趣。

東華大學教授萬煜瑤說，DART Taiwan品牌在展出現場反應很熱烈，除了現場賣出，也有許多買家詢價，希望後續能有大筆訂單下定，而團隊也會配合廠商需求進行客製化，希望把台灣工藝品介紹進入東南亞市場。