〈北部〉工作媒合 宜蘭每年一成街友重生

2018-04-10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府概估，宜縣街友約一百廿人，每年約以三人速度成長；經濟問題是民眾成為街友的主因，也有人是被家人遺棄而淪落街頭；人安基金會羅東平安站站長陳彥奇說，街友們各有苦衷，縱使生活困頓，仍有人珍惜工作，希望靠雙手搏回自己人生，經工作媒合，每年約有一成街友擺脫街頭生活。

宜蘭縣政府列管街友人數約八十人，若包含未納入列管的潛在數，概估約一百廿人，多為男性；主要留置地點在宜蘭市中山公園、羅東中山公園以及礁溪溫泉公園。

陳彥奇說，每個街友都有一段故事，有些人曾是老闆，後來公司破產，身無分文無人倚靠，被迫流落街頭，也有人因年紀大，不願拖累子女而自願成為街友。

酒駕出獄求職碰壁 50歲阿松淪落街頭

羅東平安站表示，許多街友並不願接受安置，因為要受到一些限制，例如不能抽菸、喝酒等，平安站目前安置八名街友，五十歲的阿松是所有人榜樣，他曾因走不出同居人離世的痛苦，每天用酒精麻痺自己，也曾酒駕入獄。

被安置人安基金會 珍惜工作鼓勵他人

刑滿後，阿松試圖回歸社會，但因酒駕前科，求職屢屢碰壁被迫流落街頭；年初，他被縣府社會處轉介至人安基金會安置；在基金會的鼓勵下，阿松擺脫酒精依賴，今年春節並接受媒合找到工作，在建築工地擔任臨時工；他說：「我想要重回人生軌道，靠雙手自食其力。」

阿松患有膽結石，但對得來不易的工作十分珍惜，常強忍身體不適上工，他的堅持讓人安志工難過又感動。阿松說，他曾因酗酒入獄，現在想要振作起來，不要再過以前糜爛的日子。工作之餘，阿松穿上背心上街助人，用自己的例子鼓勵其他街友，希望大家不要被困境打倒。

陳彥奇說，許多街友與阿松一樣，出獄後對社會不適應，求職碰壁而淪落街頭，漸漸的被社會給遺忘，但有時，他們需要的只是一個重回人生軌道機會。