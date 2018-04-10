〈北部〉離岸風電人才 上緯結合聯大培育

2018-04-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕上緯新能源股份有限公司在苗栗縣竹南及後龍海域設置離岸風場，二○二○年預計施設完成八十五座風力發電機組，目前已完成二座示範機組，並開始發電。上緯公司昨天國立聯合大學簽署離岸風力發電產業人才培育合作備忘錄，苗栗縣長徐耀昌也到場見證，聯大將開設「離岸風電專業學程」，業者並提供帶薪實習機會，每月薪資三萬五千元，若受聘為技術職務者，月領五萬元。

提供帶薪實習 月薪3.5k

上緯公司指出，苗栗縣目前規劃有海洋風電與海能風電二處離岸風場，位處竹南及後龍鎮外海，其中，海洋離岸風場二○一六年已在竹南外海設置二座風力發電示範機組，並開始發電。明年將再增設二十座完成，二○二○年將在竹南及後龍交界海域施設完成六十三座風力發電機組，未來發電容量總共五百零六MW（百萬瓦），其中海洋風電一百二十八MW、海能風電三百七十八MW。

縣長徐耀昌昨天下午在苗縣府大廳與澳商麥格理海洋風力發展公司董事長John Jackman、上緯董事長蔡朝陽簽署合作意向書，將共同推展離岸風電產業的綠能發展。

同時上緯董事長蔡朝陽與聯大校長蔡東湖簽署人才培育合作備忘錄，由聯大開設海能離岸風電專業學程，上緯每學年提供十位成績優異學生每人三萬元獎學金，並提供企業帶薪實習機會，實習期間每月薪資三萬五千元，畢業後若獲聘技術職務，月薪五萬元以上，此外，亦將提供該學程每年共計一百萬元教學研究經費。

徐耀昌指出，上緯結合聯大開設海能離岸風電專業學程，盼透過產官學合作，培育更多優秀離岸風電產業人才，也希望業者多晉用苗栗子弟，能就近照顧父母及家庭。