〈北部〉竹市青青草原溜滑梯 改造版更好溜

2018-04-10

民眾反映太陡 去年封閉改善

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府兩年前在青青草原打造北台灣最長的磨石子溜滑梯，獲得民眾許多迴響，因有民眾反映部分溜滑梯坡度較陡，市府去年十二月封閉進行溜滑梯坡度及地墊更新工程，兒童、清明節連假期間已開放，除吸引大小朋友「開溜」，改善過的溜滑梯，除坡度減緩，更延長溜滑梯長度，且增加彈性地墊防護功能，讓大小朋友溜得更安全、開心。

清明連假開放 吸引親子「開溜」

新竹市青青草原磨石子溜滑梯兩年前完工後，成為親子假日休閒的好去處，市長林智堅日前趁假日空檔，到青青草原溜滑梯視察時，發現不少外國與港澳外籍觀光客也到訪，經詢問才知他們是透過google地圖推薦與查訪而來，可見青青草原溜滑梯已成為導航地圖的景點。

市府為讓藍、黃、粉紅及綠色共四個顏色、共全長五十四公尺溜滑梯更具安全性，並且擴大溜滑梯緩衝平台空間，去年十二月開始進行更新，將藍色溜滑梯從原十八．五公尺增加到廿五．五公尺，黃色溜滑梯也由原十四．一公尺增加到十五．六公尺，四座溜滑梯總長度也從原本五十四公尺延長到六十二．五公尺，除讓青青草原溜滑梯變得更長，安全性也提高。

市府：更換設施 提升安全防護

城銷處副處長林正光說，青青草原溜滑梯已成為民眾假日休閒的好去處，市府針對民眾的建議，在去年底封閉進行改造更新工程，除將溜滑梯變長，也更換溜滑梯區的安全彈性地墊，溜滑梯旁的攀爬網也進行更新，除安全地墊加入繽紛色彩，也提升安全防護，視覺景觀上更具童趣。