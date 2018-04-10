〈北部〉《桃園》外籍移工逾11萬 訪視配額僅35人

2018-04-10

勞動局將向中央爭取

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園外籍移工逾十一萬人、住宿地點逾五萬處，都居全台之冠，卻只獲中央補助聘僱卅五名移工訪視員，不如移工人數較少的新北與台中，蘆竹區矽卡公司宿舍大火發生後，檢討聲浪不斷，昨引來藍綠市議員質詢抨擊；市府勞動局長王安邦坦言，訪視員人數確實不足，將持續向中央爭取，也會對居住兩百人以上的移工宿舍進行重點查驗。

蘆竹矽卡公司移工違建宿舍去年十二月發生大火，造成六名移工葬身火窟，市議員謝彰文、楊朝偉、陳治文昨接連指出，這些移工月繳五千元膳宿費，卻命喪違建宿舍，政府不能坐視不管，更要儘速解決訪視員的人力缺口。

去年件數2萬8千多筆

王安邦表示，桃園市去年受理的移工入國通報件數為兩萬八四一一件，卅五名訪視員訪視了一萬八九七七家，雖然訪視家數已超過能力所及，仍無法訪視完畢，遑論移工入台工作後，生活環境會不斷改變，但市府根本沒有餘力關心。

北市移工不到5萬 有35名訪視員

他說，桃園市移工人數冠居全台，中央補助的訪視員卻低於其他縣市，台中、新北移工人數都是九萬多人，卻分別有卅六、卅九名訪視員；移工人數不到五萬的台北市，也有卅五名訪視員。

王安邦指出，雖然現行法規沒有要求訪視員檢查建物是否為違建，但勞動局與建築管理處、消防局已組成小組，四月初起已針對移工人數超過廿人的廠區宿舍寄送問卷，了解員工住宿情形；待四月底回收問卷後，將對兩百人以上宿舍進行重點查驗。