〈北部〉《桃園》世界盃相撲錦標賽 7月巨蛋登場

2018-04-10

〔記者李容萍／大溪報導〕「二○一八世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽」由桃園市取得主辦權，將於七月廿日至廿二日，接連三天在桃園巨蛋體育館舉行，合計六項比賽有卅多個國家、兩百五十位選手參加。市長鄭文燦昨偕相撲力士出席簽約典禮，並進行相撲示範與解說；他強調，相撲競技結合力量、智慧及速度，是非常高難度的運動，市府團隊會辦得盡善盡美，屆時歡迎民眾免費入場觀戰，一同體驗相撲的魅力。

桃園有心想培育小小力士

鄭文燦、國際相撲聯盟秘書長南和文、中華民國相撲協會理事長李明峻，以及贊助賽事的和泰興業總經理王玄郎等人，昨齊聚大溪區中正公園相撲場進行簽約典禮，並推動相撲運動向下扎根，將以在地小學生為優先，培育小小力士。

鄭文燦說，相撲原為日本國粹，近幾年已發展為世界性運動，甚至可能會列入奧運比賽項目。在他擔任行政院新聞局長時，曾與日本相撲協會合作，在台舉辦「日本大相撲台灣場所」比賽，是台灣首次的相撲比賽，當時也邀請選手參訪故宮，體驗台灣農特產品，促進文化交流。

擁有全國首座戶外相撲亭

鄭文燦說，大溪中正公園建造於日治時期，當時建有大溪神社、忠魂堂、相撲場、公會堂等日式建築。市府去年初與大金空調合作，將相撲場舊址運用台灣檜木回復相撲場原貌，去年九月啟用後，成為大溪中正公園新地標，也是全國第一座戶外相撲亭。

鄭文燦說，桃園巨蛋今年會有兩個世界性大賽，分別為二○一八世界跆拳道大獎賽、二○一八世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽；其中的世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽，屆時會有二○一八年第廿二屆世界相撲錦標賽、第十三屆世界女子相撲錦標賽、第十五屆世界青年相撲錦標賽、第七屆世界青少女相撲錦標賽、第十三屆亞洲相撲錦標賽、第八屆亞洲女子相撲錦標賽等六項比賽登場。

李明峻表示，中華民國相撲協會成立十餘年來，成績斐然，已在世界相撲錦標賽和亞洲錦標賽累計奪得金、銀、銅牌數面，今年可望會有更好的成績；此次賽事經費約六百萬元，由市府補助一百五十萬元，其餘由體育署補助和協會自籌。