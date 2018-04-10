〈北部〉花蓮農兵橋10月改建 安全暫無虞

2018-04-10

〔記者王錦義／花蓮報導〕連接花蓮市及美崙地區的農兵橋位於米崙斷層帶上，距離倒塌的吾居吾宿等大樓只有四百米，在地震後也出現路面伸縮縫破損情形，花蓮市公所第一時間請結構技師前往確定「無立即性安全疑慮」，由於橋梁老舊，已列入改建行列。市長魏嘉賢說，目前暫待嘉邑行善團技師團隊審核工程設計圖說，預計今年十月開始會動土將農兵橋改建，這段時間還是可以放心行走。

花蓮市民代表李振瑋、魏嘉彥接獲多次民眾陳情，表示農兵橋在地震後的伸縮縫破損情形造成路面高低差，讓用路人覺得不太放心；李振瑋說，農兵橋是往返花蓮市區與美崙地區的交通要道，橋齡逾五十年，在地震前就已經有橋面下陷，橋墩及橋頭多處龜裂，鋼筋外露的情形，地震後更有伸縮縫造成高低差的狀況，讓往來的民眾都心驚膽跳。

魏嘉賢說，農兵橋在地震之後第二天便已邀請到專業的結構、土木技師前來勘驗，由於伸縮縫的設計本就是給予橋面有活動空間的緩衝，所以在歷經地震所造成的位移是自然現象，並不會影響橋體結構安全；但他強調，嘉邑行善團已承諾協助出資改建農兵橋，為避開防汛期，預計將在十月開始動工。農兵橋取名於「農兵庄」為清代漢人早期屯墾開發的區域，也是一八七八年原漢衝突「加禮宛事件」的歷史場景，具有豐富歷史文化記憶。