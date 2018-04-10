〈北部〉全台首座長隧道救災整合中心 2020年完工

2018-04-10

宜蘭縣消防局 爭取到前瞻經費

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蘇花改全線通車之後，宜蘭縣南、北兩端都將有超過十公里的長隧道，宜蘭縣政府消防局爭取到前瞻計畫經費，將斥資上億元打造全台首座長隧道救災整合中心，今年進行規劃設計，預計二○二○年完工。

宜蘭縣南、北兩端各有國內最長的兩條公路隧道，北邊是國道五號的雪山隧道、長十二點九公里；南邊有蘇花改長隧道，目前通車的東澳隧道是三點四公里，未來觀音隧道與谷風隧道完工之後，兩者將連接成十二點六公里的長隧道。

設在礁溪白雲路 今年規劃設計

宜蘭縣消防局因應兩端長隧道救災整備，爭取到前瞻計畫八千萬元經費，加上地方配合款，斥資一億一千五百萬元打造全台首座長隧道救援救護整合中心。

消防局長徐松奕說，希望透過整合中心，強化救災人員長隧道救災能力，整合各單位救災資源，提高長隧道救災能量。

消防局救災科指出，長隧道救災整合中心將設在礁溪鄉白雲路，興建高四層樓、九百五十坪的建築，今年進行規劃設計，預計二○二○年完工啟用，中心平時會實施演練，包含跨單位桌上模擬、火災搶救實作、前進指揮所模擬和無線電演練等。

整合中心還可以監看隧道交通資訊，收集車流量等資料，隨時提供救援參考使用；宜縣消防局指出，中心會介接公路總局和高公局隧道重要路段的即時影響，定期根據收集到的資料擬定救災方案，依循建置的軟硬體設備，針對消防人員和義消進行情境擬定，探討救援方案和操作訓練。

長隧道救災整合中心將作為救災指揮幕僚基地，提供救災資訊，並在第一時間請相關單位進駐，整合交通、警察、醫療等資源；另，也能提供即時交通影像、交管方案和檢傷後送規劃，讓前線救災人員在最短時間擬訂救援方案，縮短反應時間。