〈北部〉西濱白沙屯至南通灣段 拚端午前通車

2018-04-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕公路總局施做台六十一線西濱快速公路苗栗縣通霄白沙屯至南通灣段工程，但在法華寺路段，遇上邊坡坍滑情形，增加施工難度與工項，無法在苗栗縣政府期盼的白沙屯媽祖婆南下進香前通車，但公路總局表示，端午節前通車目標不變。

法華寺路段邊坡坍滑 影響進度

西濱公路苗栗縣房裡至台中市大安的中部路段上月底通車後，紓解清明節連續假期部分車流；苗栗縣竹南至彰化縣王功段僅剩白沙屯至南通灣段「最後一哩路」還未完工，苗縣府希望公路總局能趕在五月十六日白沙屯媽祖婆南下進香前通車，縣長徐耀昌昨天也前往視察。

公路總局西濱北區臨時工程處第四工務段長陳宗楷簡報指出，白沙屯至南通灣段工程進度已達九十九．七一％，主線工程大致完工，但配合地方需求增設新埔地區跨越橋及側車道延伸至苗卅一之一線道路法華寺段兩項工程，使得工期增加。

公路總局：已要求包商趕工

陳宗楷表示，其中跨越橋已完工，但側車道延伸法華寺段，因邊坡降挖時，發生坍滑情形，增加施工難度與工項，因此變更設計採新增排樁加繫樑擋土牆工法施作克服；公路總局已請包商延長工時及增加人力、機具，才趕上進度。

西濱北工處長吳昭煌補充，工程竣工後，仍須通過三階段勘驗才會通車，當初公路總局承諾於端午節前通車，因此也將採工程施做、三階段勘驗併行方式，目標於六月十八日前通車，預期能紓解台一線車流，縮短運輸時間，促進區域發展及經濟繁榮。

西濱苗栗白沙屯至南通灣路段，於九十八年二月納入行政院「西濱快速公路後續建設計畫」，由交通部公路總局編列預算執行，路長約九公里、路寬廿二．八公尺，採雙向四車道布設，總經費五十五．三億元，於一○三年一月動土、契約預定於今年五月廿二日完工。