〈北部〉為西瓜作媒人 親子到瓜田學授粉

2018-04-09

〔記者王錦義／花蓮報導〕最近正是花蓮西瓜授粉時節，壽豐鄉農會昨天舉辦「西瓜紅娘」體驗活動，吸引大批家長專程帶著孩子到瓜田「為西瓜作媒人」。

壽豐鄉農會總幹事曾淑懿說，為讓民眾了解農會知名品牌西瓜「果豔西瓜」生長過程，並鼓勵親子大眾親近自然，農會已連續十四年舉辦人工授粉活動，每年都吸引數百人報名參加，幫助西瓜長大。

花蓮西瓜農每年四月初替西瓜人工授粉，瓜農說，自然授粉跟人工授粉比起來，還是人工比較快，只要用毛筆或水彩筆從公花沾取花粉，刷到母花蕊即可，通常西瓜花朵大約於早晨六點開始綻放，午後再漸漸閉合，母花底下會有子房，約一塊錢硬幣大小，就是將來長西瓜的地方，公花的花粉跟母花花蕊結合、完成授粉後，大約四十五到五十天，就成為碩大飽滿多汁的花蓮大西瓜！

曾淑懿說，壽豐鄉種植約五百公頃西瓜，是花蓮西瓜最大產區之一，農會也推出自有品牌「果豔西瓜」，採用微生物防治法種植，花蓮的大西瓜吃起來香甜多汁，而且生長的環境水質非常潔淨，所以一向受消費者喜愛，近年價格普遍比西部、南部還高。

她說，壽豐鄉農會從民國九十四年辦理「瓜入洞房」活動，成為愈來愈夯的體驗行程，每年都吸引許多家庭帶著小朋友，到西瓜田間，實際瞭解西瓜種植的過程。