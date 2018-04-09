〈北部〉蘇花改塞爆惹怨 公路總局：車流量去年2倍

2018-04-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕清明連假讓蘇花改南下車流量破表，約是去年同期的兩倍，用路人怨聲載道；不過，根據公路總局分析，這次連假，從台北往花蓮車程約五個小時，較蘇花改通車前縮短約兩小時，歸功於蘇花改與蘇花公路「分流奏效」；但民眾批評公路單位數據與外界觀感有差；公路總局表示，對於民眾感受會再進一步分析。

蘇花改蘇澳到東澳段，清明連假碰到通車以來最大車流量，四日當天南下車流逾一萬七千輛次，走舊蘇花公路也有七千多輛次；兩條路線南下總量破兩萬四千輛次，比去年同期一萬三千多輛次幾乎是兩倍；許多鎮民說，住蘇澳這麼久，第一次看到車陣塞到蘇澳交流道。

公路總局表示，今年春節因花蓮地震影響民眾出遊規劃，時隔兩個月，震災已無影響，加上政府推出旅遊補助及清明假期長達五天等因素，讓南下車流爆增。

蘇花改最大乘載車流量每小時一千一百輛，連假車流最高一小時曾湧入一千零八輛次，雖還未達最高乘載量，但已出現回堵；方姓駕駛就抱怨，從蘇澳交流道到蘇花改隧道口開了三小時，直呼「太扯了」。

公路總局根據車流分析，這次連假就算塞車，從台北到花蓮車程約五小時，比蘇花改通車前，動輒要七小時的情況，減少兩小時車行時間；只是，這項分析與民眾開車感受相比，明顯有落差。

公路總局指出，速限六十公里，民眾只開五十公里，或接近交流道時降速等駕駛行為，都會影響車流狀況，不一定達到道路乘載量才會造成回堵；至於與外界認知落差問題，應是民眾對時間感受度不同，或中間有在景點停留，未來會再進一步分析差異性。