〈北部〉接種疫苗奏效 花縣10年僅1例麻疹

2018-04-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕冬、春之際是麻疹好發期，早年台灣每個小朋友成長過程都有出麻疹的經驗，自一九七八年全面接種幼兒麻疹疫苗後，麻疹病例降低，花蓮縣衛生局表示，最近十年來花蓮只發生一起確定病例，今年以來全國也僅十一例，呼籲家長記得按時帶家中小朋友接種麻疹疫苗，降低染病的機會。

四月三日台灣虎航一名男性空服員由疾病管制署確認是麻疹的確定病例，由於麻疹是透過飛沫感染，加上感染期間還照常出勤，包括桃園、澳門及高雄小港機場加起來有數百名旅客接觸，導致感染風險！

花蓮縣衛生局表示，今年以來全國共十一名麻疹確診病例，包括新北市二人、台北市三人、桃源三人、新竹市及南投縣、高雄市各一人，共十一人，包括境外移入六例、國內感染五例，目前花蓮縣尚無病例，上一次出現麻疹病例是在十年前。

全面接種 降低感染

衛生局長李宏滿說，台灣從二○一五年至二○一七年共四十九例麻疹確診病例，分別為廿九例、十四例及六例，數量比較過去沒有全面接種麻疹疫苗的年代，已大幅降低。他說，台灣四十歲以上中壯年年齡層的民眾，幾乎小時候都得過罹患麻疹、腮腺炎，罹患率高達九十九％，是每個小孩成長必經的經歷。

李宏滿表示，自從一九七八年全面實施麻疹疫苗接種後，現在小孩子已經不必再經歷出麻疹，全身發燒、又癢又難受的痛苦。

目前一歲以上幼兒都可到合約醫院及診所接受麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一混合疫苗，以有效預防；幼年曾接種過疫苗，但長大後如要去疫區旅遊，擔心抗體減弱，也可到衛生福利部花蓮醫院的旅遊門診接種疫苗。

李宏滿強調，主要以飛沫傳染的麻疹，傳染力強大，出麻疹前、後四天是最有傳染力的時期，建議民眾從流行地區返國後，如果有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應該立即戴口罩就醫，並告知旅遊及接觸史，以免境外移入個案造成國內流行。