〈北部〉有車潮沒人潮 粉鳥林攤商嘆難賺

2018-04-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕清明連續假期五天，車潮湧入蘇花公路及蘇花改；尤其連假首日，南下車潮塞爆蘇澳鎮外環道路，但龐大車流卻未對蘇澳市區及東澳粉鳥林漁港帶來人潮。許多攤商與店家都難掩失落說，原本預計連假車多、人多會帶來商機，但因為塞車，民眾只能趕路或塞在路上，無法轉進消費，有車潮沒錢潮，看得到吃不到。

攤商連假卡位 遊客怕塞不來

蘇花改通車後，蘇澳至東澳車行時間僅需十分鐘，帶動當地觀光人潮，尤其是粉鳥林漁港，通車以來，每逢假日就湧入大批觀光客，人氣扶搖直上。腦筋動得快的攤商相中「人潮就是錢潮」，開始進場卡位，為迎接清明連假的人潮與車潮，還有人備妥五天食材準備搶賺一筆。

連假前兩天，蘇花改及蘇花公路被南下車潮塞爆，龐大車輛卡在路上，卻未如預期轉入粉鳥林，不少攤商感嘆「人潮比一般假日少」。攤商許沛凌說，蘇花改、蘇花公路塞爆，從漁港都能看見長長車龍，遊客可能擔心「進得了漁港，未必出得去」，因此寧願塞在路上，也不願轉入漁港，這幾天遊客人數偏低。

另名攤販徐志凌也說，南下車潮雖多，但塞車怕都怕死了，遊客為了趕路，繞進漁港的遊興也沒了，即使車潮多卻是「看得到吃不到」。

不僅粉鳥林攤商感嘆，蘇花改通車前，每逢連假就塞車蘇澳市區，歸功於「分流」市區交通反而順暢，但對寄望車潮帶來錢潮的店家而言，生意也明顯偏差。經營小吃店的吳珈興說，過去只要塞車，沿路店家生意一定大排長龍，但蘇花改通車後，車流改塞至外環道，遊客趕路南下，繞進市區的意願減少。

東澳市區見商機 小吃賣光光

相較於蘇澳與粉鳥林漁港，東澳市區車潮湧現，車陣從市區塞至舊蘇花公路，讓許久未見塞車「榮景」的小村落，瞬間繁華。東澳知名店家東興食堂游鳳英說，受惠連假塞車，店內生意絡繹不絕；市區小吃攤也人滿為患，便利超商架上食物也被搶購一空，塞車帶來不少商機。