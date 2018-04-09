〈北部〉尖石後山彎道多 缺反光鏡險象生

2018-04-09

〔記者廖雪茹／尖石報導〕新竹縣尖石鄉後山幅員遼闊，山路峰迴路轉，但許多彎轉處缺少道路反光鏡，讓駕駛人開得提心吊膽，除了小心慢行，希望政府能夠重視，以維護民眾的行車安全。

尖石鄉鄉長雲天寶表示，由公所維護的產業道路，全鄉有三百多公里長，縣府和公所每年努力提計畫，向營建署、原民會等單位爭取經費，分年分段施工，包括路面平整、排水系統、邊坡穩固、道路反光鏡等設施，多會一併改善。

雲天寶說，彎道處的反光鏡除了長期使用的汰舊，也常遭載運竹木的大卡車碰撞而歪斜、毀壞，耗損率高；但礙於經費限制，加上汰舊換新，每年新設及更新的道路反光鏡數量有限，平均約八到十處。

民眾抱怨，尖石後山擁有泰雅文化、巨木森林和溫泉，觀光資源豐富，雖然路途遙遠，仍吸引遊客不遠千里上山；但山區道路狹窄且彎道多，許多轉彎處卻沒有設置反光鏡，雙向會車時險象環生，只得一路鳴按喇叭預警，停看聽，自求多福。

尖石鄉公所表示，除了持續設置道路反光鏡，最近在霞喀羅國家步道的聯外道路，在水泥護欄上白漆，盼透過對比能見度高，有助於提升陰雨天及夜間行車的安全性。

另縣府爭取前瞻基礎建設計畫，一二○號縣道、竹六十之一線，獲中央核定合計三千八百萬元經費進行道路改善。