〈北部〉竹市兒藝節落幕 逾20萬人次創新高

2018-04-09

〔記者蔡彰盛、廖雪茹／綜合報導〕「二○一八兒童藝術節─風的運動場」昨天在水資源公園劃下完美句點，五天活動吸引逾二十萬人次親子湧入，昨天更一舉突破六萬人，再度創下兒藝節新紀錄，新竹市長林智堅表示，感謝每位市民的共襄盛舉，也謝謝志工、演員以及同仁們的辛苦付出，「相約明年兒童節不見不散！」

二○一八兒童藝術節－風的運動場在最後一場兒童劇「飛天國外傳」演出後，林智堅帶領演員跟大小朋友，一同走上舞台，在歡慶聲中共同拋出手中的五色彩帶，在會場一片五色「彩帶海」中，象徵今年兒藝節活動正式落幕，林智堅也與市民們相約，明年二○一九新竹市兒童藝術節再見。

林智堅表示，五天來風的運動場每天都湧進數萬人次親子共遊，在人潮高峰的時候，難免出現排隊人潮，他感謝各位爸媽的體諒，教導孩子要耐心等候，給孩子做了最好的身教；林智堅也特別感謝至愛服務協會創會會長傅正泰老師，帶領一千多名志工夥伴犧牲自己的假期，不論大太陽或颳風，穿梭在會場中替民眾解決疑難雜症，還有負責清潔會場的同仁，有他們的努力，才讓兒藝節順利推動。

文化局也感謝各界的支持與參與，讓市府呈現出最精彩獨特的兒童節禮物，市府團隊期許明年將繼續努力，在友善的兒童城市中，持續帶給全國大小朋友最棒的兒童節禮物。

六福村連假 遊客倍增

另外，兒童節、清明連假，新竹縣六福村主題遊樂園祭出優惠價，加上一季一村玩慶典的主題活動，吸引民眾攜家帶眷出遊；園方統計，五天有近七．六萬人入園遊玩，較去年同期成長了一．二倍。