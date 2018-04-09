〈北部〉國民黨前竹市議員謝希誠 3度酒駕送辦

2018-04-09

酒測值高達0.81

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕有兩度酒駕前科的國民黨前新竹市議員謝希誠，昨凌晨第三度酒後駕車，先連撞路旁兩輛車後，又衝上安全島才停止，警方對他酒測值高達○．八一，全案依公共危險罪嫌移送新竹檢方偵辦。

傳他將參選議員

警方調查，五十六歲的謝希誠凌晨零點左右，駕駛自小客車行經竹市中華路二段新竹女中前北上車道，連續撞及兩部停放在路旁靜止汽車後，又失控衝上車道分隔島，警方對他酒測值高達每公升零點八一毫克。謝希誠坦承七日晚間參與宴會時喝了紅酒，才會酒後駕車。

民國一○五年四月謝希誠被檢方指控同居人與樁腳涉嫌替他買票超過一百票，而他與其他當選人得票數差距不到百票，因此提起當選無效訴訟，高等法院判他當選無效確定。最近地方人士盛傳謝希誠尋求東山再起，積極佈局參選市議員，沒想到卻酒駕出事。

據了解，這是謝希誠第三度酒駕，民國一○一年九月，謝希誠凌晨酒駕開車返家，在停車場入口跟一對騎機車情侶因擋道起口角，對方指控他嗆「我是市議員！」引發衝突，雙方進而互毆，警方獲報將兩人帶回，當時謝希誠酒測值達○．七二，而且警方還查出他在民國一百年三月就有酒駕紀錄。

民國一○一年十二月新竹地院法官宣判，認為謝希誠在民國一百年三月才因酒駕被判罰四萬八千元罰鍰，竟再度酒駕，明顯心存僥倖，任意觸法，不思悔改，因此判處九萬元罰金，可易服勞役。

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