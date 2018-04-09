〈北部〉賞五月雪之美 苗縣推12場桐花祭

2018-04-09

客委會補助450萬

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣內頭份、三灣、造橋等淺山的油桐花陸續綻放，苗縣今年共獲客家委員會四百五十萬元經費補助辦理十二場桐花祭活動；苗栗縣府請文化觀光局加強行銷，並請各主辦單位做好觀光軸線及賞桐景點公設維護，讓遊客領略苗縣「五月雪」之美。

將於21日起展開

今年縣內桐花祭活動，除有縣府在三義西湖度假村舉辦的桐花婚禮，苗栗市、銅鑼鄉、公館鄉、卓蘭鎮、大湖鄉、南庄鄉、造橋鄉、三義鄉等公所及苗栗縣通霄富麗農村發展協會、南庄鄉觀光產業協會、頭份市濫坑社區發展協會也有辦理，共計十二場次，於廿一日起展開。

苗市活動在貓裏山公園、貓裏客家學苑，有健行賞桐、客家歌曲比賽等；銅鑼鄉在銅鑼天空步道，有賞桐健走、藝文表演、生活市集等；公館鄉在四季彩林公園，有健行、音樂藝文、客家美食品嚐等；卓蘭鎮主活動場地在壢西坪休閒園區，有桐花古道巡禮、假日農夫市集，也有山城螢光音樂會等。

大湖鄉在大窩文史生態園區及薑麻園休閒園區，有客家歌謠競賽、漫遊賞桐花、客語闖關及夜間賞螢等；南庄鄉在南庄遊客中心，有客語歌唱比賽、桐花山林步道巡禮等；造橋鄉在大西村萬善祠前廣場、劍潭古道，有藝文表演、古道走讀、農產市集；三義鄉在勝興車站周邊，有祭天大典、藝文表演、螢火蟲生態導覽、千人擂茶等。

通霄鎮富麗農村發展協會在通霄遊客服務中心，有祭山神、拜伯公、寫生、客家演唱會、草地市集等；南庄鄉觀光產業協會在南庄遊客中心廣場，有神桌山桐花健行、南庄老街文化導覽、社區學子表演等；頭份市濫坑社區發展協會在社區生態池公園廣場，有健行、客家文物及古農物展、社區才藝表演。

縣府：預計月中綻放

縣府文觀局表示，苗栗縣境多山，早期滿布油桐樹，雖經經濟產業轉換，仍保有不少油桐，今年縣內桐花預計於四月中旬起綻放，來趟苗栗桐花之旅，保證不虛此行；相關活動訊息，可洽各主辦單位。