〈北部〉中壢火車站公廁更新 估7月完工

2018-04-09

〔記者李容萍／中壢報導〕台鐵中壢車站公廁環境髒亂、建築老舊，屢被PTT鄉民票選為「全台環境最髒亂火車站」，台鐵終於今年初投入一四九三萬六千元更新中壢車站前後站男女公廁設施，並於站內新增男女公廁、親子廁所、哺集乳室各一處，同時進行前站外牆塑鋁板包板美化，新公廁預計七月七日完工啟用。

中壢火車站於民國六十年啟用，已經使用四十七年，台鐵近期統計每日進出站旅客逾五萬七千人次，旅客流量高居全台第三，僅次於台北車站及桃園車站，但中壢車站公廁髒亂不堪、通風不良，長期以來承受臭名。

站方對此表示，原因出於中壢站的公廁間數太少，前站女廁八間、男廁三間，後站女廁兩間、男廁一間，男廁小便斗各是八個和一個，因人潮眾多、廁所使用頻繁，總是尿液橫流、小便斗更卡滿尿垢，清潔過後很快就又臭了，馬桶、小便斗也常阻塞，因此被網友嫌爆。

由於中壢火車站礙於將配合鐵路地下化工程，各項設施總是能用則用，台鐵為了擺脫臭名，終於斥資發包整修公廁，站方也以「你發現廁所不見了嗎？」「是的，它正在改建」、「期待它的新樣貌嗎？」「請給我半年時間」等貼心標語，預告要花半年時間整修，並用箭頭引導旅客使用臨時擺放在前後站左側旁的流動廁所。

中壢車站新公廁的規劃特色，包括拆除第一月台旁總務室闢為站內廁所，便利站內候車旅客使用；利用後站既有廊道增加廁所空間，改善使用環境；改善老舊設備及管線並改善通風設施；廁所內採通用及無階化設計；此外，前站大理石外牆剝落將敲除更新，並利用既有窗台增設櫥窗，美化車站外觀。