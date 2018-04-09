〈北部〉環保再生館 限時限額DIY

2018-04-09

〔記者李容萍／新屋報導〕市府環保局為了讓民眾體認資源再生與循環經濟，在桃園農業博覽會設有「環保再生館」，將日常可見的資源回收物，及農村常見的廢棄物，重製成家具及擺飾品，給資收物賦予新生命。

環保局宣導指出，大部分的生活廢棄物，只要放在對的位置，就會變成有用的資源，呼籲大家愛物惜物，一起減輕地球的負擔；「環保再生館」每天上午十點開放四十個DIY名額，邀請民眾一起動手創作，將被當成廢棄物的廢木材，藉由裁切及修整，發揮靈感與創意重新組裝成杯墊、手機架或電腦架等有用的東西。