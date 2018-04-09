〈北部〉新溪口吊橋接駁車 等了2小時

2018-04-09

〔記者李容萍／復興報導〕復興區「新溪口吊橋」今年一月十三日開放營運以來成為熱門景點，累計登橋已突破十萬人次，清明連假五天就湧入一萬○四一九人次，再次湧入登橋人潮，遊客雖有人覺得風景美，但更多遊客抱怨在接駁站等車等了二個小時、飽受烈日曝曬，「下次鐵定不來了」！對此，復興區公所昨天表示，將增闢溪口端遊覽車停靠空間等改善措施，安排更多接駁車以紓解假日人潮。

新溪口吊橋長三○三公尺，是全台最長懸索橋，觀光路線採單向通行，遊客須由角板山公園步行跨越吊橋至溪口部落羅馬公路，再由接駁車接送往返。

但吊橋營運以來，遊客頻頻抱怨得由角板山公園步行下坡步道階梯（長七一一公尺、共一○五○階）至新溪口吊橋登橋後，再漫步緩坡路程（約一○二○公尺），才能到達羅馬公路接駁站，許多人因此走到「鐵腿」；區公所雖試辦一天開放四個時段讓遊客從溪口端返回角板山，但因回程為上坡長階梯，選擇從原路返回者少之又少。

連假遊客︰等到天荒地老

清明連假期間，又有遊客上網PO文，抱怨興高采烈登上新溪口吊橋，但卻為了等接駁車，一等就等了二個小時，心境上猶如「等到天荒地老，下次鐵定不來了」。

復興區長︰團客排擠散客

復興區長曾志湘對此表示，經檢討是客源出現變化，因為四月以來包遊覽車登橋的遊客比前三個月的散客多，由於旅客團進團出，假日時公所安排十四輛小型巴士及一輛中型巴士於角板山、溪口兩端對開的接駁車，小巴幾乎被遊覽車團客佔滿，造成散客得一直等待下一班車。

正協商提供遊覽車停靠處

曾志湘說，為了因應遊覽車團客，公所正協商在溪口接駁站附近提供遊覽車停靠處，好讓遊覽車能把自家遊客載走，不用與散客搶搭接駁車；此外，區公所也正於溪口端往接駁站途中新建三座涼亭，且將步行路線截彎取直，可省下近二百公尺的路程，讓遊客不用走太遠，也能中途休息，而下半年也將啟動雙向購票機制，讓遊客可以更輕鬆來回。

曾志湘表示，公所也將整修角板山端的觀景台，讓年邁遊客能從遠處欣賞飽覽吊橋周邊風光，而市府原住民族行政局另會爭取於復興分駐所前興建展演舞台，另新建兩處共可停放三百輛車的停車場，方便採購山產的遊客不用拎著大包小包等坐接駁車。