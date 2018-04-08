〈北部〉花蓮市區天天塞 店家：總比蕭條好

2018-04-08

〔記者王錦義／花蓮報導〕今年清明連假長達五天，花蓮湧入大量的觀光人潮，市區金三角連續四天在尖峰時間都呈現塞車狀況，花蓮警分局為維持各主要道路交通順暢，連假期間每天投入大批警力疏導交通，市區也出現地震後久違的人潮，有店家就稱：「塞車總比觀光蕭條好」；而昨天下午過後，蘇花公路湧現北返車流。

公路總局第四區養護工程處說，截至昨天下午蘇花改加上蘇花公路南下蘇澳往東澳交通總量為三千一百九十輛，北上東澳往蘇澳交通總量則為八千二百八十九輛，顯示北返車流已陸續湧現，蘇花改平均時速可仍維持五十到五十五公里，台九丁蘇花公路平均時速亦可維持三十五至四十公里，交控中心全時監控蘇港路到國五蘇澳交流道的區域路網，掌握北返車流動線行進狀態，並配合國五北上高承載時段動態調整路口號誌，希望維持路網整體運作順暢。

花蓮警方指出，清明節假期一開始，花蓮市區跟往年一樣，還是以金三角商圈湧入的人車潮最多，導致附近路段短暫出現行車速度緩慢，各路口還是以中山路與中正路口、中山路與公正街口及中正路與舊鐵道商圈周邊路段最易出現人潮擁擠，花蓮警分局特別調派員警在瓶頸路段進行疏導，警方針對花蓮市區返鄉及出遊人車潮，從早上十點開始投入警力，編排固定交通疏導崗哨至晚間十一點止。