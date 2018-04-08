〈北部〉〈連假收假日〉國5估近午會塞 注意北上高乘載管制

2018-04-08

〔記者林敬倫、簡惠茹／宜蘭報導〕連假最後一天，高公局預估國道五號北上路段回堵情況將趨緩，車流可望在晚間九點紓解，另蘇花改及蘇花公路今天估計還有八千輛次北返車潮。

國五昨上午八點出現北返車潮，高公局隨後啟動頭城、宜蘭、羅東及蘇澳匝道儀控，開放宜蘭到頭城路段大客車行駛路肩，並啟動主線儀控，雪隧南口最長回堵六公里，隧道內平均車速四十至六十公里，宜蘭開到台北南港系統約七十八分鐘，比平日未塞車多出四十八分，估計有三萬一千輛車子留在宜蘭。

高公局說，連假尾聲之際，許多用路人習慣提前北返，國五今天接近中午才會塞車，晚間九點應能紓解，北上路段下午兩點到九點實施高乘載管制，小客車必須坐滿三人才能上路。

高公局坪林行控中心副主任藍如萍說，雪隧壅塞時段，科技執法系統不會針對車距太近拍照，請用路人儘量把車距縮小到二十公尺，隧道內兩個消防栓之間距離為五十公尺，可依此衡量。

此外，昨天下午一點，蘇花改北上車潮，每小時超過九百輛車次，深夜後紓解，公路總局第四區養護工程處交控中心主任陳國正說，已有不少用路人提早北返，蘇花改和蘇花公路今天北上車次預估八千輛次。陳國正說，國五今天下午仍實施北上高乘載管制，蘇澳交流道可能會回堵，北返車潮下蘇花改後，不妨改駛台二或台九線。