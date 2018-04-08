〈北部〉總統花蓮行 蕭美琴用英文寫遊記

2018-04-08

私房景點 讓外國遊客分享

〔記者王錦義／花蓮報導〕總統蔡英文上月底邀請記者到花蓮採訪，趁機行銷花蓮多個旅遊景點，其中許多景點都是在地人私房景點，這些「巷子內」的景點有些是在地立委蕭美琴深耕地方經營的成果，蕭美琴最近利用連假，把總統玩過的景點、行程全部用英文寫成旅行日誌放在自己的部落格，希望能增加花蓮中、南區觀光景點的國際曝光度。

蕭美琴在民進黨內擁有國際關係專長，外語溝通能力強、熟識多國議員，從過去開始擔任立委任內時經常就被委以接待外賓的重任，近十年來在花蓮蹲點發展，但也不忘善用外語能力幫花蓮增加國際能見度，例如去年五月在鳳林鎮舉行的「找到田國際泥巴運動會」，蕭美琴就把運動會內容泥漿西瓜橄欖球、泥漿拔河賽、親子下田趣，以及瘋狂比基尼爭奪戰等項目，寫成英文介紹《Fonglin welcomes the Mud Games – A Fun Holiday in Scenic Hualien》投書到台灣的英文媒體《TAIPEI TIMES》希望讓在台外國人更瞭解花蓮。

而這次總統蔡英文到花蓮，二天之內到了瑞穗安通溫泉、吉蒸牧場、富興村鳳梨田、蝴蝶谷森林園區、大農大富平地森林園區、林田山林場、鳳林客家擂茶、牛山呼庭、新社香蕉絲工坊、靜浦部落的陶甕百合春天餐廳、東豐拾穗農場、玉里麵等地，蕭美琴也把每個景點都用在地人的觀點，寫出有別於制式遊記的外文介紹，文章一開頭就介紹：「來個總統級的花蓮之旅」，讓國、內外的旅客，都可以深入花蓮中、南區，體驗更深度的花蓮之美。

跟總統旅行視角 獲熱烈回響

蕭美琴說，透過地方的服務團隊組織了這次旅行，希望通過與蔡總統一起旅行的新聞隊的鏡頭，向潛在的訪客介紹一些新的網站和活動，事後，收到很多的詢問諮詢，因此她利用連假的期間，寫成英文部落格介紹美麗花蓮，未來，她也將抽空繼續分享有關花蓮人民，文化，景點和美麗的英文訊息和故事，網址：http://bkhualien.blogspot.tw/。