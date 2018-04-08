〈北部〉〈破壞公物〉南澳村長生氣了 霸氣廣播獲讚

2018-04-08

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉南澳村長松亞倫看不慣村內籃球框、圍欄屢遭破壞，霸氣用村辦公處廣播器廣播，「村長是人，也會生氣」，不但村民拍手叫好，網友也在網路上轉載影片，有網友表示，村長超可愛，好想住進南澳村。

籃球框、圍欄 一再受損

南澳村清明連假期間國小籃球框被破壞，松亞倫憤而用廣播要求不要再損毀公物，他透過廣播喊話，「那村長在這邊跟大家講，不要再破壞村辦公處籃球場、南澳國小籃球場及圍欄，小朋友還有青少年，你們要發洩，有種去打那棵樹吧，用拳頭去打那個樹，破壞公家東西，以後要法辦還要賠錢，可能還會被關起來。」

松亞倫：村長是人 會生氣

松亞倫在廣播中說，「不要再去破壞南澳國小的東西，警察馬上就調出監視器，沒有幾個小時便知道誰破壞，不管你喝醉、吃了搖頭丸、吸毒，不要太過分，村長也是人耶，村長看不慣南澳村籃球場被破壞亂七八糟，不要再這樣鬧囉」、「你！有一天會倒楣的，跟你講一句話！村長會生氣的！」

南澳國小總務主任林淑玲說，學校籃球框在連假期間遭到破壞，後來學生的哥哥跟老師道歉，聲稱灌籃時不小心弄壞，學校後續會再跟家長聯繫溝通，討論賠償事宜。

網友叫好：想住進南澳村

松亞倫霸氣廣播在網路上流傳後，引起廣大回響，有網友說，好想住進村長的村落，感覺村長很用心，還有網友說，小心別惹村長「森七七」，更有網友讚賞村長廣播表露真性情，非常可愛。

松亞倫受訪時說，村長要管的事五花八門，村民的食衣住行、部落安全以及發展都是他的工作，有時候要向村民宣導，像這次籃球框遭破壞，希望透過廣播喚起公德心，請大家共同維護村落環境。