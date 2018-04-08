〈北部〉（竹縣）內灣東窩追螢舞 14日起交管

2018-04-08

〔記者廖雪茹／橫山報導〕新竹縣橫山鄉內灣風景區螢火蟲季，十四日開始交通管制，今年配合「養生溫泉季，湯遊北台灣」活動，結合內灣和尖石溫泉產業，廿二日將安排國際森巴雷鬼踩街等表演。

主辦單位內灣形象商圈發展協會表示，今年「星耀天際，螢舞林間」內灣螢火蟲季，首度結合北海岸及觀音山國家風景區管理處所舉辦的養生溫泉季。尖石擁有豐富的溫泉和森林資源，而內灣到尖石僅約四公里路程，兩者可緊密連結、共同發展。

系列活動將從十四日東窩星海螢區交通管制開始，時間是下午五點到晚上九點，預定管制到五月中旬。廿二日在內灣車站前，規劃內灣尖石溫泉展示會、有獎徵答，下午三點還有國際森巴雷鬼踩街等街頭藝人演出。

內灣形象商圈發展協會表示，螢火蟲在溫暖潮濕的環境下最為活躍，下過雨後的悶熱夜晚是賞螢最佳時候，每天出現的極大期則是晚上七點到八點。主要賞螢的地方在東窩星海螢區，從內灣車站步行到東窩只須約十五分鐘，可經由內灣國小及其後方的階梯前往，或是跨過廣濟宮後方的鐵軌後沿斜坡往山上走，即可抵達賞螢步道入口。

賞螢步道平整且安全，只須穿著長褲及好走的鞋子即可，但建議輪椅族及娃娃車，從階梯較少的廣濟宮後方上山。

協會提醒，賞螢時勿開啟手電筒，以免影響螢火蟲交配及妨礙其他遊客觀賞。

除了內灣，新竹縣還有不少賞螢勝地，包括橫山大山背、峨眉獅頭山六寮步道、北埔大湖及二寮神木、竹東上坪溪畔、芎林鹿寮坑、五峰白蘭部落和尖石山區等。