〈北部〉結核病發生率 泰安是苗縣3.5倍

2018-04-08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕結核病為全球最重要的傳染病之一，也是台灣法定傳染病中每年確定數及死亡數最多的傳染病。苗栗縣政府衛生局指出，結核病也是縣內法定傳染病通報、確診數最多的疾病，其中泰安鄉比率約為每十萬人就有一○○．二人，為全縣每十萬人有二十八．八人發生率的三．五倍，衛生局與泰安鄉衛生所將於十四日舉辦篩檢活動，呼籲民眾參加。

苗栗縣於九十五年，有二百九十六人發現感染、廿七人死亡；至一○五年一百七十九人發現感染、十三人死亡。目前苗栗縣衛生局管理中的病例，有一百卅七人。縣府衛生局表示，經過十年來的努力，全縣結核病發生率降幅已達一半，不過泰安鄉發生率仍然偏高。

衛生局分析，因泰安鄉為山區，交通不便，可能降低鄉民到衛所篩檢意願低；另，因結核菌透過咳嗽、打噴嚏、或談話為傳染途徑，其中高傳染性結核病患的接觸者（病患常接觸的親友），會有較高的機會被傳染，也籲請多注意個人衛生。

衛生局表示，為了降低泰安鄉發生率，除於鄉內實施十二歲以上全面免費胸部X光檢查，每年一次；疾病管制署也補助泰安鄉民免費「丙型干擾素釋放抽血試驗篩檢」，能提早發現是否有潛伏，將與泰安鄉衛生所，於十四日在泰安鄉士林村活動中心舉辦篩檢活動，現場也準備禮品贈送。

衛生局強調，潛伏結核菌感染者雖不具傳染力，但只要配合服藥治療，就可減少約九成的發病機會。