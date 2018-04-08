〈北部〉民進黨竹縣徵召鄭朝方 地方有異見

2018-04-08

黨內人士明赴黨中央表達想法

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕民進黨中央決定徵召前新竹縣長鄭永金之子、民進黨客家事務部主任兼發言人鄭朝方，參選新竹縣長；但地方卻出現反彈聲浪，明天（九日）將向中央黨部「理性表達」，希望不要拋棄以民意為依歸的核心價值以免失去民心。

鄭朝方︰期待新政治、新作為

鄭朝方表示，他原本就是人文藝術工作者，與新竹縣任何政壇人士都沒有恩怨；他跟新竹縣的年輕人一樣，都期待新政治、新作為，新竹縣要改變，應該要翻到新的一頁了。

前新竹縣長林光華表示，他確實聽到許多支持民進黨的地方人士，包括不滿鄭家參選的宗親勢力，原以為黨中央將徵召行政院發言人徐國勇或前立委彭紹瑾；他們認為若不是就應該採開放的立場，用民調決定人選，以符合民主程序。

新竹縣彭姓宗親會理事長、台灣彭姓宗親總會長彭泓瑋表示，他非民進黨員，但支持對的人；新竹縣雖是艱困選區，民進黨中央仍應堅守制度，採民調方式決定人選，以民意為依據。曾任四屆立委、打過三次全縣選戰的彭紹瑾，在地客家人，數十年來清廉參政，是最適合的人選。

由於地方出現反彈聲浪，民進黨新竹縣黨部執委會曾在三月廿九日臨時動議提案，建請黨中央三思，聆聽地方心聲。

民進黨新竹縣黨部主委吳傳地則說，新竹縣長人選是黨中央的權限，地方會全力配合。

但是親綠人士表示，民進黨中央黨部未徵詢地方意見，黑箱作業，很不公平，還說「如黨部執意擺爛，我們就更擺爛」，意即藍綠都不支持，打算支持第三勢力。

民進黨基層明天（九日）將推派各鄉鎮市、宗親代表北上，理性表達訴求，若最後未推派出中央與地方有共識的人選，不排除採取激烈手段，不讓民進黨在新竹縣的努力被犧牲！