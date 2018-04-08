〈北部〉（竹縣）竹東違建趁連假灌漿 3度勒令停工

2018-04-08

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣竹東鎮北興路二段一群民眾，不滿施工中的違章建築已被縣府兩度勒令停工，營造商竟目無法紀要趁連假灌漿，昨天拉白布條抗議，雙方一度僵持，警方獲報到場維持秩序，近午縣府工務處派員到場制止地主及承包商，工人才停工並撤離工程車。

工務處︰可送法辦 強制拆除

縣府工務處使用管理科表示，昨天第三度現勘拍照存證並制止後，九日將討論後續處置。依建築法第九十三條規定，勒令停工的違建標的物，非經許可不得擅自復工；如經制止不從，除強制拆除其建築物或勒令恢復原狀外，將移送法辦，可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。此案因情節重大，不排除優先擇期強制拆除。

「誓死捍衛家園，抗議違章建築！」竹東鎮十多名住戶昨天上午九點許，穿雨衣冒著寒風，站在北興路二段路邊拉白布條抗議，楊國雄、邱文郎、林青山、陳日翔等多名里長到場伸援。

屋後增建 預留鋼筋還往上蓋

芑姓、黃姓等住戶氣憤表示，北興路二段三棟建築物，取得使用執照後進行二次施工，建物後方預留鋼筋，想要後推增建並往上蓋，佔用法規要求的防災逃生空間，威脅附近住戶居家安全。

離譜的是，此案經竹東鎮公所查報後，縣府已在二月十二日及三月卅日兩度現勘張貼勒令停工的公告，但營造商卻無視禁令，一早派水泥車到場，想趁清明連假灌漿施工。

承包商工頭說，他只是聽從老闆指示，派人車在其私有地上施工並說：「大家都是違建，不是只有我們違建。」還報警檢舉民眾將車停在工地出入口阻撓施工。

住戶們抱怨，新竹縣有明訂「違章建築即報即拆作業要點」，此案屬新建和施工中的違建，縣府應該堅決掃蕩彰顯公權力，保障人民安全，否則營造商根本罰不怕，只會助長違建歪風。