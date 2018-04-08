〈北部〉社區滅火器 10幾年未換藥粉

2018-04-08

生鏽不堪 議員批擺好看的

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員楊朝偉昨爆料指出，桃園市有許多社區滅火器，當初都是用議員配合款購買，但後續無人管理、換藥粉，很多滅火器甚至擺了十幾年，不僅藥粉過期失效，連滅火器都生鏽不堪，根本是「擺好看的」，萬一發生火災、後果堪慮；市府建築管理處長王振鴻表示，市府針對社區公共設施，每年編列八千萬元補助修繕費用，滅火器每兩年可更換一次，但社區必須要有管理委員會才能申請。

市府補助 須管委會申請

民政局代理局長湯蕙禎表示，以往會裝設滅火器，主要是因為有機車縱火事件，才會在道路旁公共空間裝設，目前市府政策是鼓勵民眾裝設住宅用火災警報器，對於滅火器是以不增加為原則，舊有的滅火器則由里辦公處用事務費支出更換藥粉經費，至於社區內滅火器，雖然懸掛在社區公共空間，但屬於社區財產，里辦公處不會協助更換藥粉。

王振鴻說，社區公共設施修繕補助，除滅火器藥粉更換外，公共空間照明設施、磁磚外牆，甚至老舊社區裝設電梯都有補助，也呼籲未成立管委會的社區儘快成立管委會，市府也會協助輔導。

楊朝偉表示，桃園市有很多社區滅火器，以往都是由議員工程款支付購買，如今社區沒有經費定期更換滅火器藥粉，過期的比比皆是，甚至還有社區滅火器從二○○七年安裝至今已十一年，滅火器早就失效，根本就是擺好看的。