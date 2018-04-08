〈北部〉樂托邦音樂季高分貝 住戶難入眠

2018-04-08

〔記者許倬勛／楊梅報導〕「第二屆樂托邦國際音樂季」六、七日在楊梅埔心牧場舉辦，吸引三萬人次前往狂歡，樂迷嗨翻，但附近居民卻氣得大罵，抱怨音樂震耳欲聾、夜晚不得安寧，連數公里外都聽得到重低音轟炸，受影響人數近五千人，居民氣得向警方和市府環保局投訴告發，環保局人員六日晚間到場監測，果然測得分貝數超標，依法開出限期改善單。

投訴告發 環局開限期改善單

居民抱怨，連續舉辦兩天的音樂季，第一天從中午十二點到晚上十點，期間音浪大作、吵得人難以入眠，主辦方根本未盡噪音評估責任，數公里外都聽得見轟轟作響的音場，居民投訴電話灌爆市長信箱及一九九九，揚言將抵制類似音樂活動在楊梅區舉辦。

市議員李家興也接獲十七名里長投訴，表示前晚接了上百通陳情電話，因此，昨天邀集觀光旅遊局、環保局、楊梅警分局及業者等，在幼獅派出所進行協調，要求業者在第二天活動改善相關問題；青山里長吳水登指出，去年樂托邦也在埔心牧場舉辦，但音量維持得宜，抱怨里民屈指可數，今年不知何故竟得寸進尺，聲音太大讓人不得安寧。

對此，環保局表示，依「噪音管制法」規定，晚上七點後音量不得逾六十二分貝，六日晚間經民眾檢舉後，稽查人員到場監測，於晚上七點半測得七十一‧九分貝，已依法向主辦方開立限期改善單，若分貝數依然超標，最高單次可處三萬元罰鍰、間隔十分鐘可連續開罰，到改善為止。

主辦單位允記取教訓 盼繼續舉辦

觀旅局長楊勝評說，樂托邦主辦方向埔心牧場租借場地舉辦活動，屬於民間機構的營業行為，如噪音問題經檢舉改善，明年申請時也評估合格，觀旅局依然樂見大型活動進駐桃園。

樂托邦主辦方則解釋，今年因舞台搭設面向大門口，又比去年多架設幾台重低音喇叭，可能因此造成居民困擾，昨在里民要求下簽了音量不得超標同意書，會記取教訓，未來會妥善進行環境評估，希望能繼續在埔心牧場舉辦，成為楊梅當地代表性音樂慶典。