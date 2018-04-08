〈北部〉捷運棕線部分地下化 市府：納入考量

2018-04-08

桃園火車站到龜山嶺頂段路窄

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院國家發展委員會已經審議通過捷運棕線可行性研究報告，由於捷運棕線主要行經龜山區，市議員林正峰認為，龜山區萬壽路路幅寬度不夠，基於沿線店家營業和市容景觀、交通衝擊，建議桃園火車站到龜山嶺頂段採地下化、嶺頂到迴龍段採高架化，對此，副市長王明德表示，後續啟動綜合規劃時，會將地下化規劃一併納入。

王明德表示，國發會已將捷運棕線可行性研究報告送行政院核定，待核定後將陸續辦理綜合規劃、基本設計、環境影響評估等工作，未來進行綜合規劃時，除原有高架外，也會將部分路段地下化一併納入考量規劃，並以周邊土地利用、車站體開發及整體財務規劃為考量，選擇最適合桃園市發展的方案。

捷運工程局長陳文德表示，捷運棕線採輕軌系統營運，綜觀國內外輕軌捷運並無地下化設計，大都是高架或平面道路行走，未來捷運棕線若採高架，由於列車較輕、高架梁柱較小，對道路交通影響不大。

增百億經費 議員促區段徵收籌措

林正峰表示，原本捷運棕線規劃就是桃園火車站到龜山嶺頂地下化、嶺頂到迴龍高架化，主要原因是道路狹窄，若捷運採高架設計，勢必占用一個車道，對當地交通形同雪上加霜，更不利於地方發展，當初受限於財務問題才全面高架化，如今桃園升格後，財務非常寬裕；另，桃園火車站到龜山嶺頂段全程只有五公里，工程由高架變成地下，大約增加一百億元經費，可透過區段徵收方式籌措。

捷運棕線從台鐵桃園站沿台一甲線、台一線到新莊迴龍，總經費約一九五．五九億元，興建八座通勤車站，長約十一．五公里，起點BRH01站將與台鐵桃園站及綠線捷運G07站交會轉乘，終點BRH08站則與施工中的萬大線、中和新蘆線採共構站內轉乘，形成北北桃生活圈綠色運輸廊帶，預計二○二六年完工。