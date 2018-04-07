〈北部〉達摩翁起源古印度 今成日本吉祥物

2018-04-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕身披紅色法衣、緊抿嘴、有著銳利雙眼的「高崎達摩翁」，在日本群馬縣已有二百年歷史，但達摩翁最早起源於古印度，與南天竺國香至王的第三個兒子菩提達摩（原名菩提多羅）有關，後因佛教輾轉傳到日本，才經後人繪出達摩座像，並刻成「不倒翁」供奉，轉化為現今的日本吉祥物。

吉安慶修院執行長陳義正說，達摩為中土印度人，是佛教中國禪宗的初代祖師，出家為僧並到中國後，歷時九年面壁修煉，直到手腳腐爛才悟得佛法，在日本室町時代，中國僧人心越禪師到日本高崎少林山達摩寺佈教，傳入達摩大師身著紅衣的禪座姿態書畫。

某天一名居士因在夢中受到指示，找到達摩寺裡的巨木後，參照當時心越禪師所繪的達摩座像刻成「不倒翁」供奉，幾經百年流傳，才逐漸成為日本吉祥物的代表，其中眉代表鶴、鬍代表龜，寓意長命百歲，下巴與肚子連接處則以金色顏料標上招福吉祥詞句及法衣的皺褶，在臉頰兩旁繪上祈願賀詞。

陳義正說，日語有俗諺「七倒八起」，正指達摩不倒翁「不屈不撓」的精神，昔日由木頭雕刻而成，今則改為紙漿灌製，日本人因認為達摩可以祈求各種願望，每逢重要日子都會訂製達摩翁祈福，原雙眼為空白，許願後先點上右眼，等實現再點左眼表達感謝，就可送到社寺焚化。