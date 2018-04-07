〈北部〉花蓮震後祈福 日匠師彩繪達摩翁

2018-04-07

來台駐點吉安慶修院

〔記者王峻祺／花蓮報導〕來自日本群馬縣擁有二百年歷史的高崎達摩翁作坊「大門屋」第五代傳人中田千尋，去年曾造訪台灣展示達摩翁工藝，得知花蓮遭逢強震後，特地選定清明連假再度來台，駐點吉安慶修院，以精湛手藝力邀遊客同為花蓮祈福，將象徵「不屈不撓」的祈願祝福分享出去。

廿八歲日本女匠師中田千尋，她的父親中田純一是群馬縣知名傳統達摩翁工藝大師，略懂中、英文的她，在作坊主要負責接待各國參訪團，因承襲父親的細膩手藝，被家族視為「第五代傳人」，迄今已製作、彩繪數以萬計尊的達摩翁，最小五公分、最大七十四公分。

花蓮震後整體觀光產業受創，人在日本的中田千尋得知後，決定來台為災民祈福，駐點吉安慶修院三天，彩繪多尊達摩翁鎮守花蓮，除祈願萬物安康祥和，現場也提供百尊達摩翁，由她親自為遊客彩繪「祈願」，盼能藉此振興地方觀光。

傳遞不屈不撓的精神

中田千尋說，日本發生三一一大地震後，第一時間受到台灣多方援助及關懷，如今花蓮遭逢強震重創產業，她也希望略盡棉薄，駐點花蓮展示日本吉祥物，不僅代表日本與台灣雙方的堅定友誼，更象徵傳遞達摩翁「不屈不撓」的精神。

吉安慶修院執行長陳義正說，震後第一個春節連假，每天僅有數百人入園，經各界努力下，清明連假的人潮已比春節多出三倍，四日約有一千五百多人次，五日起因有中田千尋駐點，加上推出兒童節十二歲以下免費入園及鯉魚旗祭等活動，遊客數突破三千大關；達摩翁彩繪秀今為最後一日，歡迎遊客到訪欣賞。

吉安慶修院創建於一九一七年，前身為日本真言宗高野派「吉野布教所」，是當時日本人的信仰中心，歷經移民時代風光，具有日語講習、醫療所及喪葬法事服務等功能，但隨著日本戰敗後，一度殘破半世紀之久；花蓮縣文化局一九九七年將慶修院列為縣定三級古蹟，目前是全台唯一一座保存最完整的日式寺院。