〈北部〉國道5號北上塞爆 今明高乘載延長2小時

2018-04-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕清明五天連假倒數計時，返鄉車潮爆大量，今、明兩天，國道五號北上高乘載管制時間仍延長兩小時，從下午兩點起至晚上九點，小客車必須坐滿三人才能上路。

北上昨塞整天 最長回堵6公里

國五北上車道昨天上午十點開始壅塞，隧道內平均車速約四十公里，頭城、宜蘭及羅東匝道回堵一至二公里，雪隧南口外最長回堵六公里，直到深夜十一點才紓解。

國五北上塞車，南下則一路順暢，連假最後兩天，北上交通將臨新一波考驗，高公局說，如果國五壅塞，不妨改駛北宜公路、北部濱海公路等替代路線。

估計還有4萬輛次車子在宜蘭

高公局坪林行控中心主任林錦堂說，今年清明連假，國五車流量與往年差不多，估計還有四萬輛次車子留在宜蘭，今天上午，國五北上就會塞車回堵，提醒用路人掌握行車資訊，以免塞在車陣。

往年連假尾聲，國五北上路段在下午三點到八點啟動高乘載管制，此次五天假期的最後三天，提前到下午兩點實施，延至晚間九點結束，延長兩個小時，鼓勵用路人共乘、多利用大眾運輸工具，或行駛替代道路。

高公局另也祭出降低主線及匝道儀控啟動標準新措施，過去國五北上車道，從雪隧回堵到頭城交流道，啟動主線及頭城匝道儀控，若回堵到宜蘭交流道，一併啟動宜蘭、羅東及蘇澳匝道儀控，今年北上只要回堵到雪隧南口，主線儀控、頭城、宜蘭、羅東及蘇澳匝道儀控就會同步啟動。