〈北部〉賴揆訪台3線 允助苗栗茶產業

2018-04-07

參訪竹縣台三線駐地工作站

〔記者蔡孟尚、鄭名翔／綜合報導〕行政院長賴清德昨天由發言人徐國勇、客委會主委李永得陪同，走訪新竹縣、苗栗縣台三線上的鄉鎮市，承諾針對茶園復耕及勞力問題與農委會研議，傾力協助苗栗茶產業的發展。

賴清德等人昨天上午先參訪新竹縣「台三線駐地工作站」，聽取「台三線文藝復興運動計畫」執行長曾綉雅的簡報，並與當地志工交流，欣賞「台三線石拱橋攝影展」，中午到峨眉鄉十二寮休閒農業區，了解客庄青年返鄉工作成果。

參觀日新茶園 與9旬嬤一起採茶

賴清德說，「浪漫台三線」是蔡英文總統的重要政策，藉由文化的保存發揚、環境的改造、產業的振興，讓地方找到光榮感，年輕人可以回來，地方的生活越來越好。下午賴等一行轉往苗栗縣頭份市日新茶園，了解茶葉製作過程，並與九十歲採茶阿婆一同體驗採茶。

苗栗縣長徐耀昌、頭份市長徐定禎也陪同賴清德與茶農們品茶，討論茶產業發展的前景及目前遭遇的瓶頸。

李永得表示，浪漫台三線著重歷史、產業、人文，其中串聯桃竹苗地區的重要產業便是茶葉，頭份市作為「東方美人茶」的故鄉，耕種面積及採收質量更是推廣茶產業的重要關鍵。

李永得強調，要以茶園景色帶動浪漫台三線的觀光及產業發展，其中茶園復耕及青年回流是產業復興的關鍵。

頭份市長、茶農盼政府挹注經費

徐定禎認為，桃園、新竹皆已針對茶園復耕提出補助方案，建議苗栗縣政府加強重視。

世代種茶、獲獎無數的茶農許時穩說，目前茶園普遍面臨勞動力老化問題，加上茶園復耕需要近五年才能收成，較難吸引年輕人回流，除挹注經費鼓勵復耕外，希望政府也能提供乘坐式農耕機械補助，以提升茶園產能。

賴清德承諾，會與農委會研議，除擬提高補助增加茶園復耕面積，並輔導茶農購買所需的耕作機械，目標先帶動茶葉產銷動能，後續再進一步推廣茶葉文化，使茶葉能成為浪漫台三線上最具代表性的景觀及產業。