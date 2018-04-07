〈北部〉桃園257人接觸麻疹病患 監測正常

2018-04-07

4嬰幼兒施打免疫球蛋白

〔記者謝武雄／桃園報導〕截至四月五日止，衛福部疾病管制署管制麻疹病例達七例、接觸者三○一三人，桃園市有二五七人，市府衛生局動員防疫人員九十人次，於清明連假監測接觸者健康狀況，目前一切正常。另外，接觸者家中有未滿一歲未接種麻疹疫苗的嬰幼兒計四名，昨已安排至衛生所施打免疫球蛋白。

衛生局疾病管制科長陳效君表示，麻疹為飛沫、空氣傳染疾病，發病者於可能傳染期間的接觸者都列為自主管制對象，與桃園有地緣關係的管制個案中，個案一於三月十五、十六日曾搭乘台鐵區間車往返汐止、台北間，三月十七日還搭機到沖繩，與他同火車、同機的乘客都要列管；個案二於三月廿八日晚上六點半到八點到八德區貴族世家用餐，該時間用餐者都列為接觸者。

接觸者自主健康管理18天

衛生局呼籲，曾與確定麻疹病例患者搭乘相同大眾交通運輸或出入公共場所活動者，請自主健康管理十八天，少出入公共場所，如出現發燒、出疹等疑似症狀，可撥打衛生局防疫專線0800-033-355，由防疫人員協助安排就醫；衛生局也請桃園市十一家急救責任醫院，於門、急診處張貼公告提醒就醫民眾，如近日曾接觸麻疹個案，請主動告知醫療人員旅遊史與接觸史，避免疫情擴散。

衛生局表示，麻疹好發期為冬末及春季，潛伏期約有七至十八天，發燒後約四天開始出疹，出疹後從臉到軀幹、四肢陸續有病灶，出疹前後四天具傳染性，目前我國鄰近國家如印度、印尼、菲律賓、中國、泰國等，仍持續有麻疹病例發生，接種疫苗是預防麻疹最有效方法，家中如有年滿一歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種疫苗。