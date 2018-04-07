〈北部〉龍潭鍾肇政文學生活園區 年底啟用

2018-04-07

賴揆期許 打造浪漫台三線亮點

〔記者許倬勛／龍潭報導〕被喻為「台灣文學之母」的鍾肇政，創作出《魯冰花》、大河小說《濁流三部曲》等經典作品，為推動浪漫台三線、打造文化地標，市府規劃在鍾老於龍潭國小任教期間所居住的日式宿舍及武德殿，建置「鍾肇政文學生活園區」，預計五月底完成、年底開園，行政院長賴清德昨由市長鄭文燦陪同前往視察，推崇鍾老對文學的貢獻。

賴清德表示，桃園擁有八十五萬客家人口，是台灣客家第一庄，也是浪漫台三線計畫起點，下半年陸續會有成果呈現出來，可望帶動客家聚落發展。

賴清德說，鍾老出身龍潭，是戰後第一代本土文學家，一生創作逾兩千萬字，作品含括清末、日治、戰後到民主的歷程，記錄台灣人民的遷移史、社會生活的開發史、客家族群的奮鬥史，政府將「鍾肇政文學生活園區」視為重要據點，以「客家文學」元素打造浪漫台三線的亮點。

串連龍潭國小日式宿舍、武德殿

鄭文燦表示，市府之前參考日本將文學家過去生活及創作情景重現的經驗，將鍾老以往生活的城市、歷史建築及創作空間整合為「鍾肇政文學生活園區」，當時鍾老在龍潭國小教員宿舍寫下《魯冰花》、《濁流三部曲》等大作，為重現當時時空背景，市府修復龍潭國小內七棟日式宿舍及占地六十九坪的武德殿，串連龍潭國小東側側門，並結合龍潭國小校史館，預計五月底可完工。

鄭文燦說，修復日式宿舍、武德殿秉持「修舊如舊」原則進行，總經費四五一九萬元，預計年底開園，每年維修費為六百萬元。