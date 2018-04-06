〈北部〉宜花塞爆取消訂房？ 花蓮業者：僅5％

2018-04-06

盼不要過度放大塞車情況

〔記者王峻祺／花蓮報導〕清明連假首日車流塞爆宜花，遊客多數半夜才抵達花蓮入住飯店，花蓮縣觀光旅館同業公會理事長梁愛迪強調「連假各地都會塞」，盼外界不要過度放大國道五號、蘇花改的塞車情況；花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠估計也僅約五％遊客因塞車臨時退房，非外界誤傳「接獲不少！」

花蓮縣長傅崐萁去年十一月在縣議會答詢時，曾「預言」蘇花改通車將成為「執政黨最大夢魘」，因塞車被民眾罵翻；事過不到半年，清明連假首日車流果真堵在蘇澳到東澳段，成為返鄉、旅花民眾的「夢魘」、罵聲連連，被網友直指「神預言！」

有業者還意外多接5組客人

但首日塞車狀況似乎不影響遊客旅花意願，雖抱怨「蘇花塞車真是恐怖經驗」，但仍力挺花蓮觀光，原下午三時入住飯店，平均延後六小時，約晚間九時才領取房卡；花蓮翰品酒店總經理唐玉書說，首日九成五的住房率沒人退房，還意外多接五組客人。

她說，首日增加的五間臨時訂房，多半是計劃要到南區露營的遊客，因在蘇花塞了七個多小時，離預定地還有二小時車程，才會選擇暫留市區休息，隔日一早再辦理退房，接續原定行程。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，因塞車造成的退房數目前僅有五％，算是「零星退房」，由於有旅客詢問是否能夠全額退費，但塞車非不可抗拒因素，無法依觀光局訂房標準處理，客人必須負擔全額訂金或由各業者自行決定退房訂金處置。

花蓮縣觀光旅館同業公會理事長梁愛迪說，連假各地都塞，盼外界不要過度放大國道五號及蘇花改的塞車情況，影響遊客到花蓮旅遊的意願，另因許多旅宿同業均朝向鐵道旅遊規劃套裝行程，推估也是此次不受塞車影響的原因之一，期望未來接續提升平日住房率，復甦花蓮整體觀光產業。