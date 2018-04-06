〈北部〉蘇花改順暢 明恐有返鄉車潮

2018-04-06

連假首日南下車流量破表

〔記者江志雄／宜蘭報導〕清明連假首日，蘇花改蘇澳到東澳段南下車流量破表，車潮昨天已經趨緩，南北向一路順暢，公路總局預估明天下午會出現北返車流，將從蘇花公路南澳段啟動號誌管控，並在蘇花改北口啟動分流，降低交通衝擊。

蘇花改蘇澳到東澳段前天清晨四點開始塞車，塞到晚間九點，國道五號蘇澳交流道到蘇花改蘇澳隧道入口之間的台九線、蘇港路，被塞得水洩不通，蘇花改當天南下車次一萬七千輛次，蘇花公路則有七千輛次，單日南下總輛次兩萬四千輛次，是去年同期兩倍，用路人及沿線住戶怨聲載道。

第2天車潮趨緩 時速60公里

昨天上午六點到七點，蘇澳到東澳段湧現另一波南下車潮，之後車流逐漸消退，每小時剩下五百到六百輛次，平均時速可達六十公里；談到前天塞車夢魘，蘇澳蘇港路住戶說，「終於體會到有家歸不得痛苦」，更擔心假日塞車成了蘇澳人的宿命。

預估明天下午出現北返車流

公路總局第四區養護工程處交控中心主任陳國正說，蘇花改南下車流告一段落，明天下午恐有返鄉車潮，四工處會在南澳實施交通號誌連鎖，同步變換紅綠燈，增加幹道綠燈秒數，北上車流開進蘇花改抵達蘇澳隧道出口，經由警方指揮疏導，以分流方式行駛不同路線，避免交通打結。

此外，一名二十二歲曾姓騎士，昨騎乘一二五CC機車擅闖蘇花改蘇澳到東澳段，還在臉書開直播，他聲稱想試試騎進長隧道是否會「窒息」？警方在東澳端攔截後製單舉發，處以九百元罰鍰，違規記點一次。

蘇澳警分局四組組長林俊宇說，騎士若在半年內違規記點六次，將被吊扣駕照一個月，曾姓騎士告訴警方，因不滿政府禁止機車上蘇花改，藉此表達訴求，吸引各界注意。