〈北部〉油桐花提早開 造橋、頭份飄「五月雪」

2018-04-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕有「五月雪」美名的苗栗油桐花季，往年都是四月中旬後陸續盛開，但因今年暖冬，加上日照充足，造橋鄉山區、頭份市後花園等丘陵地上的油桐花皆已綻放，雪白花朵點綴翠綠山頭，步道上也散落片片雪花般花瓣，吸引許多民眾趁清明節連假，上山掃墓之餘順道健行賞花。

苗栗油桐花季遠近馳名，常於四、五月春夏之交時盛開，且因油桐樹大多分布於北台灣客庄山林地中，因此也成為客家象徵花朵。苗栗縣政府近年力推油桐花祭活動，搭配在地各特色景點，總吸引許多遊客前來一賞「五月雪」美景。

但今年才甫進入四月，造橋、頭份山頭就已可看到油桐花綻放，造橋鄉長黃純德表示，因造橋屬盆地地形，且鄉內位於淺山之中，境內最高的乳姑山海拔不過四百公尺，再加上今年入春較早，日照又充足，使得油桐樹提早開花。

而頭份市後花園通往楓香林的步道，沿途就可看到油桐花綻放，掉落的油桐花鋪在路邊，猶如雪花般的夢幻景象，就連日前客家委員會主委李永得造訪時都大為驚豔。

而正逢清明連假期間，許多民眾上山掃墓，見到山頭上美麗的柚桐花綻放，也都趁此機會沿著步道健行欣賞美景，頭份市及造橋鄉公所也呼籲民眾，想提早賞花可以趁連假好天氣來一遊古道，保證不虛此行。