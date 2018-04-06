〈北部〉傅氏宗親近千人掃墓催「生」 首頒生育獎金

2018-04-06

〔記者張勳騰／苗栗報導﹞前苗栗縣長傅學鵬家族與來自全台各地傅氏宗親近千人，昨天齊聚苗栗縣公館鄉大坑村傅氏墓園掃墓，依傳統三獻禮祭祖掃墓，表達慎終追遠情懷，同時發給八十歲以上宗長敬老金及學生獎學金，因應少子化，今年也首次發放生育獎金，鼓勵子孫增產報國，場面盛大。

因應少子化 鼓勵子孫增產

傅學鵬表示，他祖籍是中國廣東省蕉嶺縣，十三世的先祖傅常達，於清朝乾隆十八年帶領五個兒子從中國來到苗栗縣公館鄉五穀岡開墾，迄今超過兩百六十年，他是第二十世，目前已傳至二十四世，六代同堂。

傅學鵬並指出，二十八年前傅氏宗親共同集資在公館鄉大坑村興建「傅氏墓園」，占地廣大，來自全省各地同屬傅常達派下宗親，約定每年清明節返鄉祭祖，表達慎終追遠情懷，為傅氏家族年大盛事。

昨上午十點，傅氏宗親近千人進行祭祖儀式，擺在廣場上的牲禮及鮮花素果約三百份，並備有豬、羊等，場面盛大熱鬧。

依古禮祭祖 並請八音演奏

祭祖儀式依循古禮進行，行三獻禮外，並請來八音演奏，祭祖儀式完成後，傅學鵬代表發送敬老金給八十歲以上的宗長，祝福他們延年益壽，宗親會也頒發獎學金給就讀高中以上的學生，鼓勵他們奮發向上，為傅家爭光。

因應少子化，今年首度發放去年元旦到今年三月底出生的生育獎金兩千元，鼓勵傅家子孫多生育，增產報國。中午也席開九十桌餐敘，來自全省各地的宗親，大家齊聚一堂，閒話家常、連絡感情，凝聚宗親向心力。