〈北部〉南庄苗21線屢塌陷落石 原民會地質鑽探找對策

2018-04-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉通往鹿場、鹿湖、鹿山等原鄉部落的重要道路苗廿一線，近年每逢大雨，部分路段常有路面下陷、破裂、甚至邊坡落石不斷，導致道路中斷，讓山上居民往返膽戰心驚。為解決苗廿一線交通問題，行政院原住民族委員會組研究團隊進行地質鑽探，將研擬合適工法徹底改善原鄉交通。

鹿場等部落要道 逢大雨即中斷

部落居民無奈的說，由於近年氣候遽變，山區常有暴雨侵襲，而唯一的聯外道路苗廿一線每逢大雨，於九至十公里便出現下陷、破裂情形；十一至十二公里路段邊坡常有巨石滾落，導致道路經常中斷、災情頻傳，嚴重影響原鄉交通、觀光發展及農產運銷。

而南庄鄉公所秘書徐沐蘭說，公所每年編列一百多萬元開口合約修繕經費，全部都花在苗廿一線的維護上，但路修了又壞，有如無底洞，也壓縮鄉內其他設施的維護費用，「是地方上最沉重的痛。」

由於南庄山區地質特殊，屬易滑動山坡地，年年皆有向下位移趨勢，再加上早年礦業遺留的坑隧道，廢棄後未將土石回填，以致於土壤更加鬆動。

過去鄉公所曾多次重新鋪路，並設法加裝鋼鐵護欄防止土石掉落，但仍禁不起巨大土石衝擊，硬生生將護欄撞爛，新鋪好的馬路也變得坑坑洞洞，再加上地層不斷滑動，道路也出現長條高低落差的裂縫。

為改善當地交通難題，行政院原民會編列兩百多萬的地質鑽探研究費用，針對該路段上、下坡段進行探測，要找出岩盤穩固之處，適合扎深基樁，未來不排除興建約一百廿公尺長的明隧道。

不排除建120米長明隧道改善

原民會評估，施作明隧道須花費約兩億五千萬元，但若要改道另闢新路，另須徵地及環評，改善工程恐更曠日廢時。因此待探測研究報告出爐後，將視結果以興建明隧道為目標進行評估，盼早日給部落居民安全回家的路。