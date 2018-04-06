〈北部〉農博參觀人潮飆升 展區爆場

2018-04-06

〔記者李容萍／新屋報導〕前天開園的桃園農業博覽會，展期持續到五月十三日止，昨天是清明連假第二天，也是艷陽高照的好天氣，廿五個展區人潮爆場，設在桃園科技工業園區等地的停車場及接駁站都停滿車輛，遊園車招呼站也排滿候車人潮、班班客滿，依據市府於園區十二處進行人流監測及中華電信手機使用量推估，進出園區共十五萬一千餘人次，比開幕首日的十二萬人次還多。

市府新聞處長張惇涵指出，清明連假何處去？剛開幕且免收門票的桃園農博，最適合全家同遊、踏青，不僅有許多適合打卡的大型地景藝術，也有景觀花海與綠迷宮、快樂牧場，廿五個展區主題各不相同，涵蓋生態、園藝、美食等多元遊趣，還有琳琅滿目的創意市集，一整天泡在這裡都不夠。

張惇涵說，中央氣象局預報今、明兩天會變天，會有降雨及氣溫降低，提醒遊客攜帶雨具，注意早晚溫差較大。

農博活動期間，市府警察局也籲請開車族可從國道一號平鎮系統轉台六十六線快速道路，於台六十六線一公里處轉台十五線，約至東興路即可看到農博會場，活動期間交通管制，會場旁編號P1停車場供機車停放，汽車請依現場引導或官網停車資訊，提前至P2至P5停車場停車後再轉搭接駁車，其中P2桃科停車場可停一千二百八十輛小客車。

農博期間在P2至P5停車場或高鐵桃園站、台鐵楊梅站等地可轉搭免費接駁車，每日上午八時卅分至下午六時發車，平日每十五分鐘一班，假日每十分鐘一班；逢假日市轄十三區公所也開設接駁車，每六十至一百分鐘有一班前往會場。