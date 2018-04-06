〈北部〉新屋葉五美公祠 逾萬子孫祭祖

2018-04-06

〔記者李容萍／新屋報導〕昨天是清明節，有二八三年歷史、傳承超過十五代的新屋區「葉春日公派下協進會」清明掃墓祭祖，計有海內外五大房派下子孫逾一萬人湧入祭祖，將葉五美公祠的塔宗擠得水洩不通，大家準備的三牲、素果多到桌子擺不下，盛況空前。

市長鄭文燦一早到場致意，他表示，早期葉春日公帶著兒子特鳳公渡海來台，在新屋大牛欄落腳、建立家業，特鳳公膝下育有五子，分別取名為大榮、大華、大富、大貴、大春，「春」在客語、閩南語和「餘」有諧音，因此深具「榮華富貴有餘」的意義，也代表祖先家訓及期待，提醒子孫在追求榮華富貴外，健康、財富、時間及美德等各方面都要有餘，是先人深奧的人生智慧。

鄭文燦提到，每年清明時節葉五美公祠春祭，都會有上萬名葉家子孫從全國及海外各地回到新屋區永興里祭祖，台灣慎終追遠的精神在葉氏宗親祭祖看得最清楚；市府在今年祭祖活動協助設置臨時停車場，並進行交通管制讓交通順暢，未來將利用鄰近土地及台六十一線橋下空間增設停車場，讓每年的祭祖活動，以及到永安漁港或農博基地交通更方便。

「葉春日公派下協進會」理事長葉倫在、永興里里長葉國傑也說，祭祖掃墓除了來自台灣各縣市，還有從美國、巴西、東南亞國家返鄉的子孫，大家利用祭祖機會連絡感情，加上有些年輕人第一次參加祭祖，親眼看見宗族數百年基業的力量，更能體會慎終追遠、系出同源的意義。